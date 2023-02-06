Стали известны подробности травмы Стефена Карри

Стали известны подробности травмы звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. МРТ-обследование выявило у баскетболиста частичные разрывы верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Карри, вероятнее всего, не сможет принять участия в Матче всех звёзд НБА, который пройдёт в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.



В нынешнем сезоне 34-летний Карри принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 29,4 очка, делая 6,4 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 49,5%, где 42,7% – трёхочковые.



«Голден Стэйт Уорриорз» занимает седьмое место в Западной конференции с 27 победами при 26 поражениях. Следующую игру «воины» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 7 февраля (6:00 мск).

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Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: