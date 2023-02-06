Стало известно, куда может перейти Кевин Дюрант

Команда «Финикс Санз» готова обсуждать варианты обмена Кевина Дюранта, если он станет доступен для этого, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
Напомним, сегодня разыгрывающий Кайри Ирвинг перешёл из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс». «Нетс» в обмен на Ирвинга получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда. Ряды Далласа также пополнил форвард Маркиф Моррис.
Дюрант не принимает участия в матчах из-за травмы с 8 января. Ранее стало известно, что форвард приступил к беговым тренировкам, но пока не близок к возвращению на площадку. Повторное обследование запланировано через две недели.
В текущем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.
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