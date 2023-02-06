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Результаты всех матчей НБА 6 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 6 февраля, турнирная таблица
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6 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Индиана Пэйсерс» – «Кливленд Кавальерс» – 103:122
«Нью-Йорк Никс» – «Филадельфия Сиксерс» – 108:97
«Мемфис Гриззлиз» – «Торонто Рэпторс» – 103:106
«Миннесота Тимбервулвз» – «Денвер Наггетс» – 128:98
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз» – 136:104

В последнем матче самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал американец Трей Мёрфи, набравший 30 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Си Джей Макколлума, который заработал 24 очка, два подбора и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малик Монк. На его счету 16 очков, четыре подбора и три передачи. Также отметим 41-го номера американца Трея Лайлза, который заработал 12 очков, всего два подбора и отдал то же количество передач.

Турнирная таблица НБА
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