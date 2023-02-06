Инсайдер раскрыл отношение Ирвинга к своему переходу в «Даллас»

30-летний звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг очень доволен переходом в «Даллас Маверикс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Крис Хэйнс.



«Говорят, что Кайри Ирвинг «в восторге» от перехода в «Даллас Маверикс» и «с нетерпением ждёт» объединения усилий с Лукой Дончичем», — написал Хэйнс, сославшись на источник в лиге.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кайри принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи. Ранее сообщалось, что Ирвинг может дебютировать за «Маверикс» в выездном матче с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится 9 февраля.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: