Владимир Гомельский объяснил плотность результатов в Евролиге в этом сезоне

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах плотной борьбы в нынешнем сезоне Евролиги.



«Мне кажется, что плотность результатов объясняется не снижением уровня игры лидеров («Реал», «Барселона», Анадолу Эфес»), а ростом уровня игры других команд-участников Евролиги. Я думаю, что с приобретением опыта, с качественной работой скаутов, выразившейся в укреплении состава большинства команд, «команды-середняки» стали конкурентноспособны, особенно на своих площадках», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В настоящий момент в Евролиге лидирует «Олимпиакос». В активе греческого клуба 16 побед при семи поражениях. На втором месте располагается мадридский «Реал» с тем же количеством побед и поражений. Третью позицию занимает «Барселона» (15 побед и восемь поражений).

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