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Единая лига ВТБ объявила имена главных тренеров команд на Матч всех звёзд

Единая лига ВТБ объявила имена главных тренеров команд на Матч всех звёзд
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Единая лига ВТБ назвала имена главных тренеров команд на Матч всех звёзд, который пройдёт 19 февраля в Москве на «ВТБ Арена». Ими стали наставник ЦСКА Эмил Райкович и главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Напомним, спортивное мероприятие впервые состоится в формате «New School — Old School». Команду New School представят баскетболисты не старше 29 лет на день проведения соревнований, спортивный коллектив Old School – игроки от 30 лет и старше. Как сообщили в пресс-службе Единой лига ВТБ, наставником New School будет Райкович. Возглавлять Old School было доверено Перасовичу.


Итоговые составы команд:

New School: Джастин Роберсон («Парма-Пари»), Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин (МБА), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Самсон Руженцев (ЦСКА), Сергей Карасёв («Зенит»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Лопатин (МБА), Никола Милутинов (ЦСКА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Малик Ньюмэн («Автодор»)

Old School: Томас Эртель («Зенит»), Райан Боутрайт («Автодор»/«Парма-Пари»), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Малик Диме («Парма-Пари»), Луи Лабери (УНИКС), Каспер Уэйр (ЦСКА).

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