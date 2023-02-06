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Аллей-уп Ванвлита и данк Джексона-мл. — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Аллей-уп Ванвлита и данк Джексона-мл. — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео
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Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня было сыграно шесть матчей.

В первую тройку вошли моменты с участием атакующего защитника «Сакраменто Кингз» Малика Монка, игроков «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита и Прешеса Ачиувы и тяжёлого форварда «Мемфис Гриззлиз» Джарена Джексона-младшего.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошли защитник «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, отметившийся в игре с «Орландо Мэджик» 33 очками, восемью подборами и шестью передачами.

Джоэл Эмбиид в противостоянии с «Нью-Йорк Никс» набрал 31 очко, 14 подборов и три передачи. Трей Мёрфи из «Нью-Орлеан Пеликанс», в свою очередь, в игре с «Сакраменто Кингз» записал на свой счёт 30 очков, четыре подбора и две передачи.

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