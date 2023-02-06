182-сантиметровый игрок «Денвера» поборолся с 216-сантиметровым Гобером под кольцом. Видео

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Иш Смит во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (98:128) героически сопротивлялся против центрового оппонента Руди Гобера.
В начале второй четверти встречи атакующий защитник «волков» Джейлен Ноуэлл после розыгрыша пик-н-ролла отдал передачу Руди Гоберу, который, в свою очередь, попытался завершить момент попаданием сверху. Однако француз встретил сопротивление низкорослого оппонента в лице Смита, попытавшегося заблокировать центрового. Как итог Гобер вышел на линию штрафных бросков, а до этого игроки обменялись улыбками.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 34-летний Смит принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 2,6 очка, 1,7 передачи и один подбор при реализации бросков 43,7%, где 33,3% – трёхочковые.
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