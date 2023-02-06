«Маккаби» продлил контракт с Романом Соркиным
Поделиться
Тяжёлый форвард Роман Соркин и тель-авивский «Маккаби» достигли соглашения по поводу продления контракта. Об этом сообщает официальный сайт израильского клуба.
«Подписание контракта с Романом ещё на два года – это подтверждение долгосрочной приверженности со стороны нашего клуба», – заявил президент Шимон Мизрахи.
В нынешнем розыгрыше Евролиги 26-летний Соркин принял участие в 21 матче, набирая в среднем семь очков, 3,4 подбора и одну передачу при реализации бросков со средней дистанции 55,3% и трёхочковых 11,1%.
«Маккаби» занимает восьмое место в турнирной таблице с 12 победами при 11 поражениях. Следующую игру израильский клуб проведёт с «Црвеной Звездой» на своей площадке 9 февраля (22:05 мск).
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
18:38
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:17
-
16:06
-
15:27
-
15:07
-
14:49
-
14:22
-
13:27
-
13:16
-
12:46
-
12:15
-
11:45
-
10:46
-
10:35
-
10:21
-
09:50
-
09:28
-
09:14
-
08:00
-
05:38
-
05:02
-
02:43
-
00:36
-
00:14
- 5 февраля 2023
-
23:50
-
23:06
-
22:31
-
21:49
-
20:46
-
19:58
-
19:34
-
18:34
Партнерский контент