«Маккаби» продлил контракт с Романом Соркиным

Тяжёлый форвард Роман Соркин и тель-авивский «Маккаби» достигли соглашения по поводу продления контракта. Об этом сообщает официальный сайт израильского клуба.



«Подписание контракта с Романом ещё на два года – это подтверждение долгосрочной приверженности со стороны нашего клуба», – заявил президент Шимон Мизрахи.



В нынешнем розыгрыше Евролиги 26-летний Соркин принял участие в 21 матче, набирая в среднем семь очков, 3,4 подбора и одну передачу при реализации бросков со средней дистанции 55,3% и трёхочковых 11,1%.



«Маккаби» занимает восьмое место в турнирной таблице с 12 победами при 11 поражениях. Следующую игру израильский клуб проведёт с «Црвеной Звездой» на своей площадке 9 февраля (22:05 мск).