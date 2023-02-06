Чарльз Баркли назвал свой топ-10 игроков в истории НБА. Леброн Джеймс не вошёл в пятёрку

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал свою десятку лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. В первую пятёрку вошли Майкл Джордан, Оскар Робертсон, Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар и Билл Расселл. Далее, по мнению, Баркли в списке лучших должны следовать Коби Брайант, Леброн Джеймс, Тим Данкан, Хаким Оладжьювон и Джерри Уэст.
«Я люблю Леброна, но разница лишь в том, что Коби или Майкл просто убивали своих оппонентов, уничтожали. Вы только постарайтесь вспомнить. Кто-нибудь говорил, что Коби и Майкл – хорошие парни? Нет.
Эти слова никогда не произносились. И в этом нет ничего плохого, но Леброн просто хороший человек. Он у меня на седьмом месте», – прокомментировал эксперт в подкасте All The Smoke седьмое место звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
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