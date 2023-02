Велимир Перасович: возглавить команду на Матче звёзд Единой лиги ВТБ — это большая честь

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович прокомментировал своё назначение на пост главного тренера Old School на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.



«Возглавить сборную «Старой школы» на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ – большая честь как лично для меня, так и для нашего клуба. В прошлом сезоне я руководил сборной «Звёзд мира», так что у меня есть подобный опыт. Это мероприятие произвело на меня положительное впечатление», – приводит слова 57-летнего специалиста официальный сайт казанского клуба.



Напомним, спортивное мероприятие впервые состоится в формате «New School — Old School». Команду New School представят баскетболисты не старше 29 лет на день проведения соревнований, спортивный коллектив Old School – игроки от 30 лет и старше. Мероприятие пройдёт 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

