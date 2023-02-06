Стивен Эй Смит назвал команду, которая интересуется Кевином Дюрантом

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что руководство «Бруклин Нетс» получает предложения от «Бостон Селтикс» по обмену звёздного форварда Кевина Дюранта. Журналист также упомянул имя форварда Джейлена Брауна, который может быть задействован в сделке.



«Согласно моим источникам, «Селтикс» сделали несколько звонков – следите за развитием событий. Джейлен Браун», – заявил Смит в эфире программы First Take.



В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.



«Бруклин Нетс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 32 победами при 20 поражениях. Следующую игру «Нетс» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке 7 февраля (3:30 мск).

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