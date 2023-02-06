Мэр Нью-Йорка отреагировал на обмен Кайри Ирвинга в «Даллас»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс прокомментировал обмен разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс», приведя параллель с мэрией города и своими подчинёнными. Политик без колебаний согласился бы на расставание с баскетболистом.



«Если бы Кайри был сотрудником мэрии, я отправил его в ту команду, которая побеждает нас на постоянной основе. А затем мы начнём побеждать эту самую команду», – заявил Адамс в интервью Spectrum News 1.



Ранее Ирвинг перешёл из «Бруклина» в «Даллас Маверикс». Сообщалось, что его дебют за новую команду может состояться в выездном матче с «Лос-Анджелес Клипперс», который пройдёт 9 февраля. В прошлом месяце член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что дедлайн НБА будет богат на события.

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