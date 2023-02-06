Мэр Нью-Йорка отреагировал на обмен Кайри Ирвинга в «Даллас»
Поделиться
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс прокомментировал обмен разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс», приведя параллель с мэрией города и своими подчинёнными. Политик без колебаний согласился бы на расставание с баскетболистом.
«Если бы Кайри был сотрудником мэрии, я отправил его в ту команду, которая побеждает нас на постоянной основе. А затем мы начнём побеждать эту самую команду», – заявил Адамс в интервью Spectrum News 1.
Ранее Ирвинг перешёл из «Бруклина» в «Даллас Маверикс». Сообщалось, что его дебют за новую команду может состояться в выездном матче с «Лос-Анджелес Клипперс», который пройдёт 9 февраля. В прошлом месяце член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что дедлайн НБА будет богат на события.
Новость по темеЧарльз Баркли: нас ждёт один из самых мощных дедлайнов
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
21:34
-
21:17
-
21:04
-
20:39
-
20:17
-
20:00
-
19:49
-
19:24
-
19:03
-
18:42
-
18:38
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:17
-
16:06
-
15:27
-
15:07
-
14:49
-
14:22
-
13:27
-
13:16
-
12:46
-
12:15
-
11:45
-
10:46
-
10:35
-
10:21
-
09:50
-
09:28
-
09:14
-
08:00
-
05:38
-
05:02
-
02:43
Партнерский контент