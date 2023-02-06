«Зенит» прервал 24-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» в гостях одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча состоялась во дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась победой гостей со счётом 90:86 (26:18, 13:24, 24:22, 27:22).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзир, набравший 15 очков со скамейки запасных. 12 очков набрал Томас Эртель. По 11 баллов на свой счёт записали Сергей Карасёв, Трэй Томпкинс и Адриен Морман.
В составе ЦСКА 20 очков набрал Никола Милутинов. 17 очками отметился Каспер Уэйр, 15 баллами – Алексей Швед.
Следующий матч московский баскетбольный клуб проведёт с «Локомотивом-Кубань» на выезде 10 февраля (20:00 мск). «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН» 13 февраля (19:00 мск).
Единая лига ВТБ. Группа А
06 февраля 2023, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
86 : 90
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Милутинов - 20, Уэйр - 17, Швед - 15, Давидовац - 10, Мур - 9, Жан-Шарль - 6, Курбанов - 5, Астапкович - 2, Руженцев - 2, Десятников, Комолов, Ухов
Зенит: Фрейзир - 15, Эртель - 12, Карасёв - 11, Морман - 11, Томпкинс - 11, Хомсли - 9, Хэмм - 9, Д. Кулагин - 5, Фридзон - 5, Торопов - 2, Зубков, Клименко
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