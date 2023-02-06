«Зенит» прервал 24-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча состоялась во дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась победой гостей со счётом 90:86 (26:18, 13:24, 24:22, 27:22).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзир, набравший 15 очков со скамейки запасных. 12 очков набрал Томас Эртель. По 11 баллов на свой счёт записали Сергей Карасёв, Трэй Томпкинс и Адриен Морман.



В составе ЦСКА 20 очков набрал Никола Милутинов. 17 очками отметился Каспер Уэйр, 15 баллами – Алексей Швед.



Следующий матч московский баскетбольный клуб проведёт с «Локомотивом-Кубань» на выезде 10 февраля (20:00 мск). «Зенит» сыграет на выезде с «Пари НН» 13 февраля (19:00 мск).