Видеообзор матча ЦСКА — «Зенит» в рамках Единой лиги ВТБ

Сегодня, 6 февраля, санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА (90:86), прервав затяжную победную серию армейцев из 24 матчей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Трент Фрейзир, набравший 15 очков со скамейки запасных. 12 очков набрал француз Томас Эртель. По 11 очков на свой счёт записали Сергей Карасёв, Трэй Томпкинс и Адриен Морман.

В составе ЦСКА 20 очков набрал Никола Милутинов. 17 очками отметился Каспер Уэйр, 15 очков на свой счёт записал Алексей Швед.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшего матча.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт с «Пари НН» 13 февраля, начало встречи – в 19:00 мск. ЦСКА 10 февраля встретится с «Локомотивом-Кубань», начало – в 20:00 мск.