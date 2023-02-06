«Нет непобедимых команд». Эмил Райкович — после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (86:90). Райкович также рассказал об окончании победной серии.



«Прежде всего поздравляю «Зенит». Эта игра позволила нам признать, что нет непобедимых команд. Наша историческая серия закончилась. Мы были рады тому, как она проходила, но она подошла к концу. Наверное, в этой игре «Зенит» больше хотел победить, он действовал очень агрессивно.



Конечно, важным фактором стал процент трёхочковых: они реализовали 15 из 29 с периметра. Эта игра станет уроком для нас. Мы знаем, что мы можем играть лучше», – приводит слова 44-летнего специалиста официальный сайт лиги.

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