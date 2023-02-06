Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нет непобедимых команд». Эмил Райкович — после матча с «Зенитом»

«Нет непобедимых команд». Эмил Райкович — после матча с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (86:90). Райкович также рассказал об окончании победной серии.

«Прежде всего поздравляю «Зенит». Эта игра позволила нам признать, что нет непобедимых команд. Наша историческая серия закончилась. Мы были рады тому, как она проходила, но она подошла к концу. Наверное, в этой игре «Зенит» больше хотел победить, он действовал очень агрессивно.

Конечно, важным фактором стал процент трёхочковых: они реализовали 15 из 29 с периметра. Эта игра станет уроком для нас. Мы знаем, что мы можем играть лучше», – приводит слова 44-летнего специалиста официальный сайт лиги.

Новость по теме
«Зенит» прервал 24-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023