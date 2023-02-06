Хавьер Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (90:86). Паскуаль также отдал должное оппоненту.
«Мы рады победить. Но главное, что мы нашли способ сражаться на протяжении всех 40 минут. Это была интересная игра для зрителей, одна из лучших в этом сезоне Единой лиги. Надо сказать, что все команды стараются улучшить свои действия.
Также хочу поздравить ЦСКА с тем, чего они добились в этом сезоне до сегодняшнего дня. Мы же продолжим работать над улучшением своей игры», – приводит слова 50-летнего специалиста официальный сайт лиги.
Напомним, «Зенит» прервал 24-матчевую победную серию московского клуба, который до этого ни разу не проигрывал в чемпионате.
- 6 февраля 2023
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