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Хавьер Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» в матче с ЦСКА

Хавьер Паскуаль отреагировал на победу «Зенита» в матче с ЦСКА
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Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (90:86). Паскуаль также отдал должное оппоненту.

«Мы рады победить. Но главное, что мы нашли способ сражаться на протяжении всех 40 минут. Это была интересная игра для зрителей, одна из лучших в этом сезоне Единой лиги. Надо сказать, что все команды стараются улучшить свои действия.

Также хочу поздравить ЦСКА с тем, чего они добились в этом сезоне до сегодняшнего дня. Мы же продолжим работать над улучшением своей игры», – приводит слова 50-летнего специалиста официальный сайт лиги.

Напомним, «Зенит» прервал 24-матчевую победную серию московского клуба, который до этого ни разу не проигрывал в чемпионате.

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