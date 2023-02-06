В женской сборной Литвы по баскетболу заявили о нежелании играть с Россией

Центровая женской национальной команды Литвы по баскетболу Гинтаре Петроните заявила, что в случае допуска России на Олимпийские игры – 2024 литовская команда откажется выходить на площадку, если турнирное расписание приведёт к встрече двух команд.
«Ни при каких обстоятельствах. Я категорически выступаю против этого сценария. Я лучше отсеку себе голову. Аналогичного мнения придерживаются и другие члены сборной», – приводит слова 33-летней баскетболистки портал LRT.lt.
Главный тренер женского коллектива Римантас Григас поддержал аналогичную точку зрения, выдвинутую ранее Петроните.
«Я считаю, что такие страны, как Россия, не должны участвовать в Олимпийских играх. Будем надеяться, что этого не произойдёт», – заявил наставник сборной.
На данный момент сборная Литвы участвует в квалификационных играх к чемпионату Европы, который пройдёт в июне в Словении и Израиле.
Литва занимает в группе B второе место с тремя победами и одним поражением. Литовцы проведут следующие встречи в четверг, 9 февраля, со сборной Франции, а в воскресенье, 12 февраля, – со сборной Украины.
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