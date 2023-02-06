«Майами» готов обменять Кайла Лоури. В клубе активно изучают варианты

Руководству «Майами Хит» поступают предложения по обмену разыгрывающего Кайла Лоури, информирует Miami Herald. Отмечается, что флоридский клуб охотно рассматривает варианты.



В текущем сезоне 36-летний ветеран заработает $ 28,3 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 29,6 млн – полностью гарантированные).



В нынешнем сезоне Лоури принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 12 очков, 5,3 передачи и 4,3 подбора при реализации бросков 39,6%, где 33,3% – трёхочковые.



«Майами Хит» занимает шестое место в Восточной конференции с 29 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Индианой Пэйсерс» на своей площадке 9 февраля (3:30 мск).



Ранее сообщалось, что разыгрывающий, скорее всего, может сохранить своё место во Флориде.

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