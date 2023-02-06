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Трент Фрейзер поразил кольцо броском со своей половины. Видео

Трент Фрейзер поразил кольцо броском со своей половины. Видео
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Американский разыгрывающий санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Трент Фрейзер во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (90:86) стал автором эффектного момента.

За 0,3 секунды до конца четверти 24-летний баскетболист совершил бросок со своей половины после ввода мяча в игру. Однако попадание не было засчитано, так как бросок был совершён после истечения игрового времени. Примечательно, что это первый официальный матч Фрейзера в составе петербуржцев.

Видео можно посмотреть на канале Zenit Basketball Club в «Телеграме». Права на видео принадлежат ООО «БК «ЗЕНИТ»

Напомним, «Зенит» прервал 24-матчевую победную серию московского клуба, который до этого ни разу не проигрывал в чемпионате. Ранее главный тренер санкт-петербургской команды Хавьер Паскуаль прокомментировал выступление своих подопечных после встречи.

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