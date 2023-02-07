Швед боролся с Карасёвым, чирлидерша залезла на кольцо. Фото победы «Зенита» над ЦСКА

6 февраля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» санкт-петербургский «Зенит» в гостях одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 90:86 (26:18, 13:24, 24:22, 27:22).

Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (90:86). Паскуаль также отдал должное оппоненту.



«Мы рады победить. Но главное, что мы нашли способ сражаться на протяжении всех 40 минут. Это была интересная игра для зрителей, одна из лучших в этом сезоне Единой лиги. Надо сказать, что все команды стараются улучшить свои действия.



Также хочу поздравить ЦСКА с тем, чего они добились в этом сезоне до сегодняшнего дня. Мы же продолжим работать над улучшением своей игры», – приводит слова 50-летнего специалиста официальный сайт лиги.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.