42 очка Клэя Томпсона принесли «Голден Стэйт» победу над «Оклахомой»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 142:114.



Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 42 очка, три подбора и отдал только одну передачу. Также стоит отметить другого американского защитника Джордана Пула, который заработал 21 очко, четыре подбора и 12 передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 20 очков, нет подборов и четыре передачи. Также отметим американского защитника Аарона Уигинса, который набрал 19 очков, два подбора и одну передачу.