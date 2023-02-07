42 очка Клэя Томпсона принесли «Голден Стэйт» победу над «Оклахомой»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 142:114.
Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 42 очка, три подбора и отдал только одну передачу. Также стоит отметить другого американского защитника Джордана Пула, который заработал 21 очко, четыре подбора и 12 передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 20 очков, нет подборов и четыре передачи. Также отметим американского защитника Аарона Уигинса, который набрал 19 очков, два подбора и одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2023, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
141 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 42, Пул - 21, Уиггинс - 18, Дивинченцо - 14, Грин - 12, Грин - 7, Куминга - 7, Джером - 6, Уайзмен - 6, Луни - 4, Муди - 4, Болдуин Мл., Игуодала, Карри, Лэмб, Роллинз
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 20, Уиггинс - 19, Манн - 18, Гидди - 15, Уильямс - 9, Уильямс - 8, Уотерс III - 8, Джо - 6, Уильямс - 5, Базли - 3, Оморуи - 3, Дженг, Дорт, Мускала, Покушевски, Робинсон-Эрл, Холмгрен
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