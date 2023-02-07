Результаты всех матчей НБА 7 февраля, турнирная таблица

7 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Бостон Селтикс» – 99:111
«Вашингтон Уизардс» – «Кливленд Кавальерс» – 91:114
«Бруклин Нетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 116:124
«Хьюстон Рокетс» – «Сакраменто Кингз» – 120:140
«Чикаго Буллз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 128:104
«Юта Джаз» – «Даллас Маверикс» – 111:124
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 141:114
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Милуоки Бакс» – 108:127
В предпоследнем матче самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 42 очка, три подбора и отдал только одну передачу. Также стоит отметить другого американского защитника Джордана Пула, который заработал 21 очко, четыре подбора и 12 передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 20 очков, нет подборов и четыре передачи. Также отметим американского защитника Аарона Уигинса, который набрал 19 очков, два подбора и одну передачу.
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