Результаты всех матчей НБА 7 февраля, турнирная таблица

7 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Детройт Пистонс» – «Бостон Селтикс» – 99:111

«Вашингтон Уизардс» – «Кливленд Кавальерс» – 91:114

«Бруклин Нетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 116:124

«Хьюстон Рокетс» – «Сакраменто Кингз» – 120:140

«Чикаго Буллз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 128:104

«Юта Джаз» – «Даллас Маверикс» – 111:124

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 141:114

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Милуоки Бакс» – 108:127



В предпоследнем матче самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 42 очка, три подбора и отдал только одну передачу. Также стоит отметить другого американского защитника Джордана Пула, который заработал 21 очко, четыре подбора и 12 передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 20 очков, нет подборов и четыре передачи. Также отметим американского защитника Аарона Уигинса, который набрал 19 очков, два подбора и одну передачу.