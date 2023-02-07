Велимир Перасович – перед матчем с МБА: УНИКС находится на спаде

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями по поводу предстоящего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским клубом МБА. Встреча состоится сегодня, 7 февраля. Начало матча запланировано на 19:00 мск.
«В последнее время мы находимся на спаде. В предыдущем туре мы много проиграли «Локомотиву-Кубань». Туром ранее нам удалось добиться победы над «Нижним», но при этом мы показывали далеко не лучший баскетбол. Мы расстроены, и нам нужно исправлять свои ошибки и прибавлять в качестве игры.
МБА – серьёзный соперник. Нас ждёт непростой матч, особенно учитывая ситуацию с травмами. Продолжает восстанавливаться Джален Рейнольдс, Луи Лабери находится не в лучшей форме. Несмотря на эти обстоятельства, нам нужно идти вперёд и побеждать», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
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