Джейсон Кидд высказался о репутации Кайри Ирвинга

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд ответил на вопрос по поводу скандальной репутации звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга, который перешёл в команду в результате обмена с «Бруклин Нетс».



«Нет труда обсуждать весь этот негатив, но давайте смотреть на позитив и на то, что он умеет делать на площадке и за её пределами. Именно такой у нас подход. Этот парень сосредоточен на игре. Он хочет побеждать, хочет тренироваться. И я считаю, что иметь в составе такого человека очень здорово», — приводит слова Кидда ESPN US.



Напомним, «Нетс» в обмен на Ирвинга получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: