Джордж Карл предположил, почему «Даллас» обменял Ирвинга

Бывший главный тренер рядов клубов Национальной баскетбольной ассоциации Джордж Карл поделился мыслями о переходе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс».
«Обмен Кайри Ирвинга, который совершили «Маверикс», заключался в том, что они хотели сделать Луку Дончича счастливым. Кайри понятия не имеет, кто он такой. Надеюсь, он разберётся в этом!» — написал Карл у себя в социальных сетях.
Напомним, «Нетс» в результате обмена Ирвинга получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
Ранее о репутации Ирвинга высказался главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд.
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