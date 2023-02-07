Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джордж Карл предположил, почему «Даллас» обменял Ирвинга

Джордж Карл предположил, почему «Даллас» обменял Ирвинга
Комментарии

Бывший главный тренер рядов клубов Национальной баскетбольной ассоциации Джордж Карл поделился мыслями о переходе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс».

«Обмен Кайри Ирвинга, который совершили «Маверикс», заключался в том, что они хотели сделать Луку Дончича счастливым. Кайри понятия не имеет, кто он такой. Надеюсь, он разберётся в этом!» — написал Карл у себя в социальных сетях.

Напомним, «Нетс» в результате обмена Ирвинга получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

Ранее о репутации Ирвинга высказался главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд.

Новость по теме
Джейсон Кидд высказался о репутации Кайри Ирвинга
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023