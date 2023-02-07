Кьюбан рассказал, в чём «Даллас» будет превосходить все клубы НБА после прихода Ирвинга

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан прокомментировал обмен с «Бруклин Нетс», в результате которого состав его команды пополнил звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг. По мнению Кьюбана, теперь у «Далласа» будет лучшая задняя линия среди всех команд НБА.
«Мы подумали, что нам действительно нужно заполучить ещё одного игрока уровня Кайри, который обеспечит нам лучшую заднюю линию в НБА. Думаю, у нас лучший игрок по обращению с мячом в лице Луки Дончича, а теперь, как мы считаем, у нас есть и второй лучший в этом плане», — приводит слова Кьюбана Basket News.
Напомним, «Нетс» в результате обмена Ирвинга получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
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