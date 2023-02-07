Главный тренер «Бруклина» Жак Вон высказывался об Ирвинге после его перехода в «Даллас»
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон высказался о разыгрывающем Кайри Ирвинге, которого клуб обменял в «Даллас Маверикс».
«Мне нравилось тренировать его. За время совместной работы у нас случались как взлёты, так и падения. Я видел, как этот парень набирал 60 очков, видел, как он приводил своих детей в раздевалку. Он вырос как личность и стал лучшим товарищем по команде, чем тогда, когда я впервые встретил его», — сказал Вон на пресс-конференции.
Напомним, «Нетс» в результате обмена Ирвинга получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик 1-го раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
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