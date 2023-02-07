Леброн рискует пропустить матч с «Тандер», в котором он может побить рекорд Абдул-Джаббара
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить матч регулярного чемпионата НБА с клубом «Оклахома-Сити Тандер», который состоится завтра, 8 февраля. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал обозреватель Кайл Гун.
Сообщается, что Леброна беспокоят болевые ощущения в левой лодыжке. В матче с «Тандер» у Джеймса есть возможность побить рекорд НБА по количеству очков за карьеру, который принадлежит легендарному Кариму Абдул-Джаббару. Абдул-Джаббар за время карьеры набрал 38 084 очка. Леброну осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти его.
Леброн Джеймс продемонстрировал, как отдыхает со своей дочкой:
Ранее Джеймс отреагировал на переход разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».
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