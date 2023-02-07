Американский форвард Томас Вимбуш покинул «Зенит»

29-летний американский игрок Томас Вимбуш покинул «Зенит». Об этом информирует пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, Вимбуш перешёл в «Зенит» в июле прошлого года, заключив контракт с российской командой на два года. До этого американский форвард выступал во французском «Нантере».



Вимбуш сыграл за «Зенит» в 27 матчах, из которых 22 — в Единой лиги ВТБ. Остальные встречи он провёл в Кубке Кондрашина и Белова и Суперкубке. В среднем за матч Томас набирал 8,1 очка, совершал 3,2 подбора и делал 0,9 перехвата.

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