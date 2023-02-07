Гомельский объяснил, почему обмен Кайри Ирвинга в «Даллас» имеет высокую степень риска

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался о переходе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс», состоявшемся в результате обмена.
«С моей точки зрения, этот обмен имеет высокую степень риска. Дончич не умеет играть без мяча, а Ирвинг умеет, но не любит. Держать Ирвинга на скамейке для того, чтобы он менял Дончича, нецелесообразно. Тренеру «Далласа» необходимо придумать схему позиционного нападения специально для этой пары», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, «Нетс» в обмен на Ирвинга получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик первого раунда и несколько пиков второго раунда.
«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
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