Гомельский объяснил, почему обмен Кайри Ирвинга в «Даллас» имеет высокую степень риска

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался о переходе звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс», состоявшемся в результате обмена.



«С моей точки зрения, этот обмен имеет высокую степень риска. Дончич не умеет играть без мяча, а Ирвинг умеет, но не любит. Держать Ирвинга на скамейке для того, чтобы он менял Дончича, нецелесообразно. Тренеру «Далласа» необходимо придумать схему позиционного нападения специально для этой пары», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, «Нетс» в обмен на Ирвинга получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик первого раунда и несколько пиков второго раунда.

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