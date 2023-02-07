Клэй Томпсон прокомментировал своё непопадание на Матч звёзд НБА

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» (141:114) ответил на вопрос, заслужил ли он быть отобранным на Матч всех звёзд лиги в текущем сезоне.
«По правде говоря, нет. Но я обязательно стану участником Матча звёзд. Окажусь там, когда это будет иметь наибольшее значение для меня», – сказал Томпсон в послематчевом интервью.
В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 42 играх, набирая в среднем 21,3 очка, четыре подбора и 2,4 передачи при реализации бросков 42,3%, где 40,5% – трёхочковые.
«Голден Стэйт Уорриорз» занимает седьмое место в Западной конференции с 28 победами при 26 поражениях. Следующую встречу «Уорриорз» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 9 февраля (6:00 мск).
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