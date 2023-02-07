Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клэй Томпсон прокомментировал своё непопадание на Матч звёзд НБА

Клэй Томпсон прокомментировал своё непопадание на Матч звёзд НБА
Комментарии

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер» (141:114) ответил на вопрос, заслужил ли он быть отобранным на Матч всех звёзд лиги в текущем сезоне.

«По правде говоря, нет. Но я обязательно стану участником Матча звёзд. Окажусь там, когда это будет иметь наибольшее значение для меня», – сказал Томпсон в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 42 играх, набирая в среднем 21,3 очка, четыре подбора и 2,4 передачи при реализации бросков 42,3%, где 40,5% – трёхочковые.

«Голден Стэйт Уорриорз» занимает седьмое место в Западной конференции с 28 победами при 26 поражениях. Следующую встречу «Уорриорз» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 9 февраля (6:00 мск).

Новость по теме
Клэй Томпсон: я был в восторге, когда Коби назвал нас со Стефом «хладнокровными убийцами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023