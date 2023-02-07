«Я вырос на матчах Коби». Игрок «Бруклина» — о 40+ очках в двух матчах подряд

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (116:124) отметился 47 набранными очками.
Как сообщает клубный обозреватель «Нетс» Эрик Слэйтер, 21-летний баскетболист стал вторым самым молодым игроком в истории лиги, набравшим как минимум 40 баллов в двух играх подряд, – 21 год и 117 дней. Моложе был Леброн Джеймс. Томас после встречи дал комментарий по этому поводу, намекнув, что не против повторить какое-нибудь достижение легендарного Коби Брайанта.
«Я и Леброн? Это отличная компания. Но вы знаете, я вырос на матчах Коби. Если бы вы упомянули его имя, я бы обрадовался», – прокомментировал достижение защитник в послематчевом интервью.
В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 9,5 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи при реализации бросков 43,9%, где 43,9% – трёхочковые.
«Бруклин Нетс» занимает пятое место в Восточной конференции с 32 победами при 21 поражении. Следующую встречу «Нетс» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 8 февраля (3:30 мск).
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