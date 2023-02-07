ФИБА сделала заявление по поводу землетрясений в Турции

Вчера, 6 февраля, произошла серия крупных землетрясений в Турции. Максимальная магнитуда — 7,8 (из 10 возможных). На данный момент известно о гибели более 5500 человек, и данные постоянно обновляются.



В связи с этим Международная федерация баскетбола (ФИБА) сделала соответствующее заявление на своём официальном сайте. Сообщается, что на всех матчах ФИБА будет соблюдаться минута молчания в память о пострадавших от стихийного бедствия.



Более того, ФИБА готова рассмотреть вопрос по поводу переноса матчей с участием турецких клубов. Отмечается, что встреча турецкой команды «Газиантепспор» с «Крайльсхайм Мерлинс» в рамках Кубка Европы ФИБА будет сыграна в соответствии с первоначальным графиком в среду, 8 февраля, в Германии по запросу турецкого клуба.



«Это также не повлияет на матчи квалификации женского Евробаскета-2023 с участием сборной Турции», – добавляет источник.