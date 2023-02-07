Дэмьен Лиллард на раннем этапе владения принял необычное решение. Видео

Разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (108:127) поступил необычным образом.



В концовке второй четверти звёздный защитник за 14 секунд до конца владения команды принял решение совершить дальний трёхочковый бросок, установив для себя невозможность сыграть другим образом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 32-летний Лиллард принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 30,8 очка, 7,2 передачи и четыре подбора при реализации бросков 46,5%, где 37% – трёхочковые.



«Портленд Трэйл Блэйзерс» занимает 11-е место в Западной конференции с 26 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Трэйл Блэйзерс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 9 февраля (6:00 мск).