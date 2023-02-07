Бранислав Вичентич рассказал о настрое команды перед матчем с «Енисеем»

Главный тренер саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Бранислав Вичентич поделился впечатлениями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».



«Впереди у нас выездная встреча с «Енисеем», и, на мой взгляд, команда готова к этой игре. Мы хорошо тренируемся, все на одной волне. Я ожидаю жёсткой игры и что мы справимся с сильными сторонами «Енисея». В целом я доволен проделанной работой за последние 10 дней», – приводит слова 51-летнего специалиста официальный сайт клуба.



На данный момент «Автодор» занимает третье место в группе Б в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с восемью победами при 15 поражениях. Матч «Енисей» – «Автодор» пройдёт завтра, 8 февраля (15:30 мск).

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