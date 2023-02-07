«Майами» и «Сан-Антонио» договорились об обмене
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«Майами Хит» обменяет центрового Дуэйна Дедмона и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио Спёрс». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в соцсетях.
Действующий контракт 33-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 4,32 млн – не гарантированы). В текущем сезоне Дедмон заработает $ 4,7 млн. Суммарно за карьеру игрок заработал $ 40,15 млн.
В нынешнем сезоне центровой принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 5,7 очка, 3,6 подбора и 0,5 передачи при реализации бросков 49,6%, где 29,7% – трёхочковые.
Примечательно, что Дедмон выступал за «Сан-Антонио» в сезоне-2016/2017, где набирал в среднем 5,1 очка, 6,5 подбора и 0,8 блок-шота за 17,3 минуты, проведённых на площадке.
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