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Энтони Браун: мои соперники по конкурсу трёхочковых — отличные снайперы

Энтони Браун: мои соперники по конкурсу трёхочковых — отличные снайперы
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Лёгкий форвард казанского баскетбольного клуба УНИКС Энтони Браун отреагировал на своё попадание на конкурс трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Я воодушевлён тем, что меня пригласили участвовать в конкурсе трёхочковых бросков на Матче всех звёзд. С предвкушением готовлюсь представить себя, свою семью и, конечно, БК УНИКС на этом мероприятии. Мои соперники по конкурсу – отличные снайперы. Тем интереснее будет наше соревнование», – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт клуба.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».

Напомним, также известно об участии в конкурсе защитника петербургского «Зенита» Томаса Эртеля, форварда МБА Андрея Лопатина и разыгрывающего ЦСКА Далласа Мура. Отметим, что Матч всех звёзд пройдёт в формате «Новая школа» против «Старой школы».

Команда «Новой школы» будет состоять из игроков не старше 29 лет на день проведения соревнований, команда «Старой школы» — из игроков 30 лет и старше.

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