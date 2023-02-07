Энтони Браун: мои соперники по конкурсу трёхочковых — отличные снайперы

Лёгкий форвард казанского баскетбольного клуба УНИКС Энтони Браун отреагировал на своё попадание на конкурс трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.



«Я воодушевлён тем, что меня пригласили участвовать в конкурсе трёхочковых бросков на Матче всех звёзд. С предвкушением готовлюсь представить себя, свою семью и, конечно, БК УНИКС на этом мероприятии. Мои соперники по конкурсу – отличные снайперы. Тем интереснее будет наше соревнование», – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт клуба.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».

Напомним, также известно об участии в конкурсе защитника петербургского «Зенита» Томаса Эртеля, форварда МБА Андрея Лопатина и разыгрывающего ЦСКА Далласа Мура. Отметим, что Матч всех звёзд пройдёт в формате «Новая школа» против «Старой школы».



Команда «Новой школы» будет состоять из игроков не старше 29 лет на день проведения соревнований, команда «Старой школы» — из игроков 30 лет и старше.