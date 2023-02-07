УНИКС на выезде разгромил МБА в Единой лиге ВТБ

Казанский баскетбольный клуб УНИКС на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским МБА. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой гостей со счётом 94:63 (24:19, 20:16, 20:18, 30:10).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Луи Лабери, набравший 19 очков со скамейки запасных. 18 очков набрал Дэрил Мэйкон. 17 баллов на свой счёт записал Энтони Браун.



В составе МБА 14 очков набрал Евгений Воронов. 11 очками отметился Тимофей Якушин со скамейки запасных, девятью баллами – Андрей Лопатин.

Следующий матч московский клуб проведёт с «Локомотивом-Кубань» на своей площадке 14 февраля (20:00 мск). УНИКС примет московский ЦСКА 15 февраля (20:00 мск).