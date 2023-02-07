УНИКС на выезде разгромил МБА в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Казанский баскетбольный клуб УНИКС на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским МБА. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой гостей со счётом 94:63 (24:19, 20:16, 20:18, 30:10).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Луи Лабери, набравший 19 очков со скамейки запасных. 18 очков набрал Дэрил Мэйкон. 17 баллов на свой счёт записал Энтони Браун.
В составе МБА 14 очков набрал Евгений Воронов. 11 очками отметился Тимофей Якушин со скамейки запасных, девятью баллами – Андрей Лопатин.
Следующий матч московский клуб проведёт с «Локомотивом-Кубань» на своей площадке 14 февраля (20:00 мск). УНИКС примет московский ЦСКА 15 февраля (20:00 мск).
Единая лига ВТБ. Группа А
07 февраля 2023, вторник. 19:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
63 : 94
УНИКС
Казань, Россия
МБА: Воронов - 14, Якушин - 11, Лопатин - 9, Касаткин - 8, Валиев - 6, Платонов - 6, Клюев - 5, Аксёнов - 2, Пушков - 2, Голдырев, Ремизов, Шарапов
УНИКС: Лабери - 19, Мэйкон - 18, Браун - 17, Жбанов - 12, Хантер - 9, Воронцевич - 7, Зайцев - 6, Димитриевич - 4, Разумов - 2, Забелин, М. Кулагин, Одиноков
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
22:00
-
21:39
-
21:24
-
21:01
-
20:21
-
20:14
-
19:43
-
19:32
-
19:20
-
19:15
-
18:33
-
18:23
-
18:13
-
17:48
-
17:31
-
17:12
-
16:40
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
14:55
-
14:36
-
13:20
-
13:00
-
11:47
-
11:08
-
10:52
-
10:34
-
10:10
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:38
-
03:39
-
02:21
Партнерский контент