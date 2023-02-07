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УНИКС на выезде разгромил МБА в Единой лиге ВТБ

УНИКС на выезде разгромил МБА в Единой лиге ВТБ
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Казанский баскетбольный клуб УНИКС на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским МБА. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой гостей со счётом 94:63 (24:19, 20:16, 20:18, 30:10).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Луи Лабери, набравший 19 очков со скамейки запасных. 18 очков набрал Дэрил Мэйкон. 17 баллов на свой счёт записал Энтони Браун.

В составе МБА 14 очков набрал Евгений Воронов. 11 очками отметился Тимофей Якушин со скамейки запасных, девятью баллами – Андрей Лопатин.

Следующий матч московский клуб проведёт с «Локомотивом-Кубань» на своей площадке 14 февраля (20:00 мск). УНИКС примет московский ЦСКА 15 февраля (20:00 мск).

Единая лига ВТБ. Группа А
07 февраля 2023, вторник. 19:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
63 : 94
УНИКС
Казань, Россия
МБА: Воронов - 14, Якушин - 11, Лопатин - 9, Касаткин - 8, Валиев - 6, Платонов - 6, Клюев - 5, Аксёнов - 2, Пушков - 2, Голдырев, Ремизов, Шарапов
УНИКС: Лабери - 19, Мэйкон - 18, Браун - 17, Жбанов - 12, Хантер - 9, Воронцевич - 7, Зайцев - 6, Димитриевич - 4, Разумов - 2, Забелин, М. Кулагин, Одиноков
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