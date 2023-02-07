«Даллас» готов расстаться с двумя игроками

Руководство «Даллас Маверикс» готово выслушать предложения по обмену тяжёлого форварда Кристиана Вуда и атакующего защитника Тима Хардуэя-младшего. Об этом сообщает ESPN.



Действующий контракт 27-летнего Вуда рассчитан до конца нынешнего сезона ($ 14,31 млн), тем временем 30-летнего Хардуэя-младшего – до конца сезона-2024/2025 ($ 16,19).



Ранее звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг официально стал игроком «Далласа». По условиям сделки с «Нетс», «Маверикс» получили Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса, а нью-йоркский клуб – защитника Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029 и два пика второго раунда (2027 и 2029).



«Даллас Маверикс» занимает пятое место в Западной конференции с 29 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 9 февраля (6:00 мск).

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