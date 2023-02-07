Максим Салаш принёс победу «Пари НН» за 0,1 секунды до конца. Видео

Форвард нижегородского баскетбольного клуба «Пари НН» Максим Салаш во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» стал автором победного попадания.



В заключительный атаке хозяева совершили потерю за шесть секунд до конца основного времени. После перехвата баскетболисты «Пари НН» убежали в быстрый отрыв, в результате которого Максим Салаш принёс победу команде удачным лэй-апом.

Видео можно посмотреть на канале VTB United League в «Телеграме». Права на видео принадлежат АНО «ЕДИНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА»

Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 18 очков. 15 очков набрал Дмитрий Хвостов. 13 баллов на свой счёт записал Максим Салаш.