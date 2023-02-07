Максим Салаш принёс победу «Пари НН» за 0,1 секунды до конца. Видео
Поделиться
Форвард нижегородского баскетбольного клуба «Пари НН» Максим Салаш во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» стал автором победного попадания.
В заключительный атаке хозяева совершили потерю за шесть секунд до конца основного времени. После перехвата баскетболисты «Пари НН» убежали в быстрый отрыв, в результате которого Максим Салаш принёс победу команде удачным лэй-апом.
Видео можно посмотреть на канале VTB United League в «Телеграме». Права на видео принадлежат АНО «ЕДИНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА»
Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 18 очков. 15 очков набрал Дмитрий Хвостов. 13 баллов на свой счёт записал Максим Салаш.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
23:34
-
23:25
-
22:58
-
22:38
-
22:26
-
22:00
-
21:39
-
21:24
-
21:01
-
20:21
-
20:14
-
19:43
-
19:32
-
19:20
-
19:15
-
18:33
-
18:23
-
18:13
-
17:48
-
17:31
-
17:12
-
16:40
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
14:55
-
14:36
-
13:20
-
13:00
-
11:47
-
11:08
-
10:52
-
10:34
-
10:10
-
09:30
Партнерский контент