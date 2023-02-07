Евгений Воронов: хотел бы извиниться перед нашими болельщиками

Атакующий защитник московского баскетбольного клуба Евгений Воронов после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (63:94) прокомментировал выступление команды.



«Провёл пока что только пару тренировок с командой, но чувствую себя уже хорошо. Теперь нужно набрать кондиции. Что касается игры, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Мы должны засучить рукава и работать. Проигрывать так, как сегодня, не имеем права.



Вторая половина сезона – это матчи с лучшими, нам не простят ни одной оплошности, наказывать будут за каждую ошибку», – приводит слова 36-летнего баскетболиста официальный сайт клуба.



Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Луи Лабери, набравший 19 очков со скамейки запасных. 18 очков набрал Дэрил Мэйкон. 17 баллов на свой счёт записал Энтони Браун.



В составе МБА 14 очков набрал Евгений Воронов. 11 очками отметился Тимофей Якушин со скамейки запасных, девятью баллами – Андрей Лопатин.