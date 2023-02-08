Леброн Джеймс: меня никогда не ставили в список лучших бомбардиров. Теперь нет выбора

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал мнение о том, что он не входит в число величайших бомбардиров в истории НБА.



«Я ухмыляюсь, когда слышу такие слова. Меня никогда не упоминают в списке лучших бомбардиров за все время. Теперь у них нет выбора. У них просто нет выбора», – приводит слова Джеймса ESPN.



Звёздному баскетболисту осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти рекорд НБА по результативности за карьеру.



В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 30 очков, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 30,8% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 25 победами при 29 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке сегодня, 8 февраля, в 6:00 мск.

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