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Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА

Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА
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К концу третьей четверти матча «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Оклахома-Сити Тандер» американский баскетболист Леброн Джеймс имеет 36 очков. Он побил рекорд всех времён по количеству набранных очков в регулярных сезонах НБА одним игроком. Команда из Лос-Анджелеса уступает гостям со счётом 99:104.

Помимо 36 очков, Леброн Джеймс сделал пять подборов и отдал две передачи. Стоит также отметить выступление защитника Шея Гилджес-Александера, который набрал уже 27 очков.

Рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах держался с 1984 года. Карим лично присутствует на игре.

Леброн в нынешнем сезоне набирает в среднем 30 очков за игру, а его «Лейкерс» находятся на 13-м месте в Западной конференции НБА.

10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса 10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса
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