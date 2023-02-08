Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА
Поделиться
К концу третьей четверти матча «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Оклахома-Сити Тандер» американский баскетболист Леброн Джеймс имеет 36 очков. Он побил рекорд всех времён по количеству набранных очков в регулярных сезонах НБА одним игроком. Команда из Лос-Анджелеса уступает гостям со счётом 99:104.
Помимо 36 очков, Леброн Джеймс сделал пять подборов и отдал две передачи. Стоит также отметить выступление защитника Шея Гилджес-Александера, который набрал уже 27 очков.
Рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах держался с 1984 года. Карим лично присутствует на игре.
Леброн в нынешнем сезоне набирает в среднем 30 очков за игру, а его «Лейкерс» находятся на 13-м месте в Западной конференции НБА.
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
08:05
-
07:41
-
07:36
-
07:08
-
06:19
-
02:18
-
00:36
- 7 февраля 2023
-
23:59
-
23:34
-
23:25
-
22:58
-
22:38
-
22:26
-
22:00
-
21:39
-
21:24
-
21:01
-
20:21
-
20:14
-
19:43
-
19:32
-
19:20
-
19:15
-
18:33
-
18:23
-
18:13
-
17:48
-
17:31
-
17:12
-
16:40
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
14:55
-
14:36
Партнерский контент