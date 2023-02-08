Леброн Джеймс побил рекорд Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА

К концу третьей четверти матча «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Оклахома-Сити Тандер» американский баскетболист Леброн Джеймс имеет 36 очков. Он побил рекорд всех времён по количеству набранных очков в регулярных сезонах НБА одним игроком. Команда из Лос-Анджелеса уступает гостям со счётом 99:104.

Помимо 36 очков, Леброн Джеймс сделал пять подборов и отдал две передачи. Стоит также отметить выступление защитника Шея Гилджес-Александера, который набрал уже 27 очков.



Рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах держался с 1984 года. Карим лично присутствует на игре.



Леброн в нынешнем сезоне набирает в среднем 30 очков за игру, а его «Лейкерс» находятся на 13-м месте в Западной конференции НБА.