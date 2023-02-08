«Лейкерс» уступили «Оклахоме», но Леброну это не помешало установить рекорд по очкам в НБА

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:130.



Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 38 очков, сделавший семь подборов и две передачи. Также стоит отметить американца Расселла Уэстбрука, который набрал 27 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 30 очков, два подбора и семь передач.



Напомним, этим утром Леброн побил рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствовал на игре.