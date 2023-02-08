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«Лейкерс» уступили «Оклахоме», но Леброну это не помешало установить рекорд по очкам в НБА

«Лейкерс» уступили «Оклахоме», но Леброну это не помешало установить рекорд по очкам в НБА
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:130.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 38 очков, сделавший семь подборов и две передачи. Также стоит отметить американца Расселла Уэстбрука, который набрал 27 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 30 очков, два подбора и семь передач.

Напомним, этим утром Леброн побил рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Этот рекорд держался с 1984 года. Карим лично присутствовал на игре.

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 133
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Уэстбрук - 27, Хатимура - 14, Дэвис - 13, Шрёдер - 10, Браун - 9, Уокер - 8, Беверли - 7, Брайант - 4, Габриэль, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уильямс - 25, Гидди - 20, Мускала - 16, Джо - 15, Уильямс - 14, Уильямс - 8, Уиггинс - 5, Базли, Дженг, Дорт, Манн, Оморуи, Покушевски, Робинсон-Эрл, Уотерс III, Холмгрен
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