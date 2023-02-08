Результаты всех матчей НБА 8 февраля, турнирная таблица

8 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» – 98:102

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Атланта Хоукс» – 116:107

«Бруклин Нетс» – «Финикс Санз» – 112:116

«Мемфис Гриззлиз» – «Чикаго Буллз» – 104:89

«Денвер Наггетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 146:112

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 130:133



Напомним, этим утром Леброн Джеймс побил рекорд американского центрового Карима Абдул-Джаббара по общему количеству очков в регулярных сезонах. Он набрал 38 390 очков. Предыдущий рекорд (38 387) держался с 1984 года. Карим лично присутствовал на этой игре.