Эмоции Леброна после броска, когда он побил рекорд Абдул-Джаббара по очкам в НБА. Видео

Сегодня, 8 февраля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:130.
В этой встрече лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом был побит рекорд легенды лиги Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам, который держался с 1984 года. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков. Леброн в матче с «Тандер» набрал 38 очков и довёл свою результативность до 38 390 очков в НБА. Сам Абдул-Джаббар присутствовал на встрече и аплодировал Леброну.
Посмотреть видео можно на официальном канале НБА в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, сама встреча между «Лейкерс» и «Тандер» закончилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130.
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