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Леброн сделал заявление после того, как побил рекорд Абдул-Джаббара по очкам в НБА

Леброн сделал заявление после того, как побил рекорд Абдул-Джаббара по очкам в НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал рекорд по набранным очкам в НБА, который он установил в матче с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (130:133). Ранее он принадлежал легенде лиги Кариму Абдул-Джаббару. На его счету 38 387 очков. У Леброна теперь 38 390 очков.

«Я просто хочу сказать спасибо болельщикам «Лейкерс». Вы единственные в своём роде. Иметь возможность находиться в присутствии такой великой легенды, как Карим, очень многое для меня значит. Как же я рад!

Пожалуйста, поаплодируйте капитану стоя, я прошу вас. Моей прекрасной жене, моей дочери, моим двум мальчикам, моим друзьям… Всем тем, кто был со мной последние 20 лет, даже 20 с лишним лет — я просто хочу сказать, что я вам очень благодарен, потому что без вас я не был бы тем, кем стал», — приводит слова Джеймса ESPN US.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

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