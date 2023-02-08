Абдул-Джаббар отреагировал на то, что Леброн вместо него стал лучшим бомбардиром НБА
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации Карим Абдул-Джаббар высказался в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который сегодня, 8 февраля, побил его рекорд по набранным очкам в лиге. Леброн сделал это в матче с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (133:130 в пользу «Тандер»). В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков. У Леброна их теперь 38 390.
«Карьера Леброна – это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре. И это продолжалось почти 20 лет. Ему стоит отдать должное за то, как он играл, и за то, как он доминировал всё это время. У него есть та неопределимая сущность, которую называют лидерством», — приводит слова Абдул-Джаббара ESPN US.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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