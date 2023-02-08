Кущенко: Абдул-Джаббар — король своего времени. Майкл Джордан — своего. Леброн — нынешнего

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал рекорд по набранным очкам в НБА, который установил лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ранее он принадлежал Кариму Абдул-Джаббару. В его активе 38 387 очков. У Леброна после матча с «Оклахома-Сити Тандер» их стало 38 390.



«Леброн — великий баскетболист! Нет, я не буду сравнивать его с Майклом Джорданом. Просто не люблю это дело. Джаббар – король своего времени. Джордан – своего. Леброн — нынешнего. И величие Джеймса ещё в том, что он король уже почти 20 лет. А это и есть самое сложное — удержаться на вершине. Запрыгнуть наверх гораздо легче, чем находиться длительное время. Подобных примеров масса. Сама лига должна быть благодарна Леброну. Он добавил продукту НБА уникальности. Вывел его на новый уровень. Сделал себя и остальных успешными.



Леброн Джеймс уже давно богатейший человек. У него столько денег, что хватит на очень спокойную жизнь. А он продолжает играть в баскетбол, тратит силы на тренировки, готовит тело, соревнуется — вот это абсолютная фантастика. Именно поэтому ещё я с нетерпением ждал рекорда. На это должны обратить внимание другие игроки и брать пример», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: